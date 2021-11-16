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إسرائيل تدعو لإلغاء اتفاق بشأن خطوط أنابيب نفط مع شركة إماراتية 

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وقعت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية EAPC اتفاقا مبدئيا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات العربية المتحدة إلى أوروبا
خط أنابيب لنقل النفط
النفط

إسرائيل تدعو لإلغاء اتفاق بشأن خطوط أنابيب نفط مع شركة إماراتية

وقعت مذكرة تفاهم مع ميد-ريد لاند بريدج، في أكتوبر 2020

دبي - رويترز

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دعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، إلى إلغاء اتفاق بشأن خطوط أنابيب نفط مع شركة ميد-ريد لاند بريدج الإماراتية.

وكانت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي.إيه.بي.سي، وقعت مذكرة تفاهم مع ميد-ريد لاند بريدج، في أكتوبر 2020.

وكان الاتفاق المبدئي بين الشركات يتضمن المساعدة في نقل النفط من الإمارات العربية المتحدة إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط.

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