السعودية لشراء الطاقة" تطرح مشروعا لتنفيذ محطة كهرباء بقدرة 3600 ميغا وات

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عن طرح مشروع محطة "توليد طيبة للإنتاج المستقل" أمام المستثمرين المهتمين بغرض إنتاج طاقة كهربائية بقدرة 3600 ميغا وات.

وأوضحت الشركة في بيان، أن طرح المنافسة يأتي ضمن خططها لشراء الطاقة من أجل مواكبة الطلب المتزايد على مصادر الطاقة.

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وذكرت أن المشروع عبارة عن محطة إنتاج مستقل IPP ذات دورة مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات إبداء الرغبة سيكون في 23 نوفمبر 2021، وعلى الجهات الراغبة في الاستثمار في هذا المشروع الاطلاع على التفاصيل في موقع الشركة.

وستجري الشركة عملية تنافسية لاختيار مطور أو تحالف من المطورين لتنفيذ المشروع بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO).

ومن المتوقع أن تصل اتفاقية شراء الطاقة إلى 25 سنة من بدء تاريخ العمليات التجارية للمشروع.