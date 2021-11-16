مصادر لـ العربية.نت: مصر تؤجل اتفاقيات إعادة شراء الطاقة

قالت مصادر حكومية مصرية لـ "العربية.نت" إن الحكومة المصرية قررت مد أجل توقيع اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة لمدة عام إضافي مع مشاكل تتعلق بسلاسل التوريد العالمية وما صاحبها من عدم قدرة بعض الشركات على توفير متطلبات المشاريع من المواد المستوردة بالخارج.

وأضافت المصادر أن المشاريع القائمة التي جرى الإعلان عنها مؤخرا تعمل على توفير احتياجاتها بالتعاون مع الحكومة المصرية للتغلب على المشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد.

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ويئن الاقتصاد العالمي تحت وطأة أزمة طاحنة في سلاسل الإمداد العالمية نجم عنها ارتفاع في معدلات التضخم مع تراجع المعروض بالأسواق من السلع ما تسبب في ارتفاع التكاليف.

وتابع المصدر "ربما يتعلق التأجيل أو التمديد للوقوف بوضوح على تأثير ذلك على التكاليف الإنتاجية للشركات التي تعمل مع الحكومة بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل".

ولدى مصر استراتيجية للطاقة المتجددة تهدف إلى الوصول لـ42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2035، بحسب بيانات رسمية.

أظهرت بيانات رسمية، اطلعت عليها "آلعربية.نت" وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حوالي 4044 غيغاوات\ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1664 غيغاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1246 جيجاوات ساعة.