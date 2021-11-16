نوفاك: من السابق لأوانه التحدث عن قرار أوبك+ في ديسمبر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن من السابق لأوانه التكهن بما ستدرسه مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط في اجتماعها المقرر له في أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

وأضاف نوفاك أن المجموعة ستتخذ قرارها بناء على وضع السوق وقت الاجتماع.

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لدى أوبك+ خطط لزيادة إنتاجها مجتمعة 400 ألف برميل يوميا كل شهر في ظل تعاف اقتصادي عالمي. ويجتمع وزراء أوبك+ بشكل شهري للنظر في مزيد من الخطوات.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميا من تقديراتها الشهر الماضي، بينما تعرقل أسعار الطاقة المرتفعة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.