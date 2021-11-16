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وزير الطاقة السعودي: أوبك+ تفي بواجباتها تجاه أسواق النفط

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النفط

وزير الطاقة السعودي: أوبك+ تفي بواجباتها تجاه أسواق النفط

وسط إشارات بأن مخزونات الخام العالمية سترتفع ابتداء من ديسمبر المقبل

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن مجموعة أوبك بلس تفي بواجباتها تجاه أسواق النفط، متوقعا الاستمرار بالزيادات المتفق عليها بأربعمئة ألف برميل كل شهر وسط إشارات بأن المخزونات سترتفع ابتداء من ديسمبر.

من جانبه أشار وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إلى أن أسواق النفط ستواجه فائضا في المعروض مطلع العام المقبل.

أما نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، فقد أفاد بأنه من السابق لأوانه التكهن بما ستدرسه مجموعة أوبك+ في اجتماعها المقرر أوائل ديسمبر، مضيفا أن المجموعة ستتخذ قرارها بناء على وضع السوق في حينها.

كان وزير الطاقة السعودي، قال في تصريحات سابقة، إن الزيادة التدريجية في إنتاج النفط هي الإجراء الصحيح، موضحا لدى انتهاء الاجتماع الأخير لتحالف "أوبك+" في الرابع من الشهر الحالي: سنبدأ بناء مخزونات اعتبارا من ديسمبر، وسيشهد الربع الأول بناء مخزونات هائلة.

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