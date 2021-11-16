وكالة الطاقة الدولية: هدوء موجة ارتفاع الأسعار قريبا وسط زيادة الإنتاج

توقعت وكالة الطاقة الدولية هدوء موجة ارتفاعات أسعار النفط قريباً، وسط زيادة الإنتاج، مؤكدة أن الارتفاع الحالي للأسعار كفيل بتنشيط قطاع النفط الأميركي.

رغم ذلك، استبعدت وكالة الطاقة الدولية أن تعود مستويات إنتاج الخام الأميركي لما قبل الجائحة قبل نهاية العام المقبل.

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وتوقعت الوكالة أن تحافظ الولايات المتحدة على حصة 60% من الإنتاج الإضافي للنفط من خارج منظمة أوبك+ في العام المقبل، والذي يقدر بـ 1.9 مليون برميل يوميا.

من جهة أخرى، توقعت الوكالة ارتفاع الإنتاج العالمي من الخام بواقع 1.5 مليون برميل يوميا في شهري نوفمبر وديسمبر.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت في 2022 إلى 79.40 دولار للبرميل، و71.50 دولار للبرميل هذا العام.

وقالت الوكالة في بيان لـ"رويترز": "ننشر توقعاتنا للأسعار حين نرى أن ذلك قد يكون مفيدا لفهم توقعاتنا".

وأضافت: "بدأ ارتفاع الأسعار الحالية في التأثير بشدة على الطلب".