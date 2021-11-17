.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسعار الغاز تقفز في أوروبا.. بعد عرقلة خط الأنابيب الروسي

  • الخط
نورد ستريم2
نورد ستريم2
طاقة

أسعار الغاز تقفز في أوروبا.. بعد عرقلة خط الأنابيب الروسي

عقود الغاز القياسية تقفز 8% لـ 101.60 يورو للميغاوات/ساعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مجددا، اليوم الأربعاء، بعد تأجيل في عملية الموافقة على خط أنابيب رئيسي جديد من روسيا، قالت مصادر بالحكومة الألمانية إنه سيؤجل تشغيله حتى مارس/آذار العام المقبل بحسب "رويترز".

أثارت تأجيلات في عملية الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 مخاوف من أن أوروبا، التي تحصل على ثلث حاجاتها من الغاز من روسيا، قد تواجه نقصا في الكهرباء هذا الشتاء بسبب ضعف الإمدادات.

قفزت عقود الغاز القياسية في أوروبا 8% إلى 101.60 يورو للميغاوات-ساعة بحلول الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

بلغت مكاسب العقد 60% تقريبا في نوفمبر/ تشرين الثاني، بالرغم من أنها ما زالت أقل كثيرا من ذروتها البالغة 155 يورو التي سجلتها في السادس من أكتوبر /تشرين الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تركيا تعتقل مطرباً سورياً عالمياً شهيراً بتهمة الإرهاب تركيا تعتقل مطرباً سورياً عالمياً شهيراً بتهمة الإرهاب
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
الأكثر قراءة
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
هل تصل عقارب وثعابين أسوان إلى القاهرة؟.. مسؤول يشرح هل تصل عقارب وثعابين أسوان إلى القاهرة؟.. مسؤول يشرح
هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح
السودان.. تطويق للمحتجين ومقتل 5 بعد قطع الاتصالات السودان.. تطويق للمحتجين ومقتل 5 بعد قطع الاتصالات
محمد صلاح في محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
قبل أن تذهب
شرط رئيس بيلاروسيا لحل أزمة المهاجرين
شرط رئيس بيلاروسيا لحل أزمة المهاجرين
اكتشف المزيد