أسعار الغاز تقفز في أوروبا.. بعد عرقلة خط الأنابيب الروسي

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مجددا، اليوم الأربعاء، بعد تأجيل في عملية الموافقة على خط أنابيب رئيسي جديد من روسيا، قالت مصادر بالحكومة الألمانية إنه سيؤجل تشغيله حتى مارس/آذار العام المقبل بحسب "رويترز".

أثارت تأجيلات في عملية الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 مخاوف من أن أوروبا، التي تحصل على ثلث حاجاتها من الغاز من روسيا، قد تواجه نقصا في الكهرباء هذا الشتاء بسبب ضعف الإمدادات.

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قفزت عقود الغاز القياسية في أوروبا 8% إلى 101.60 يورو للميغاوات-ساعة بحلول الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

بلغت مكاسب العقد 60% تقريبا في نوفمبر/ تشرين الثاني، بالرغم من أنها ما زالت أقل كثيرا من ذروتها البالغة 155 يورو التي سجلتها في السادس من أكتوبر /تشرين الأول.