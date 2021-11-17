.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بايدن: هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة

  • الخط
الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
طاقة

بايدن: هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة

الرئيس الأميركي: لا أقبل أن يدفع الأميركيون المزيد من المال مقابل ارتفاع أسعار الطاقة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن وجود حاجة لمزيد من الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أنه لا يقبل أن يدفع الأميركيون المزيد من المال مقابل ارتفاع هذه الأسعار.

كان من بين الإجراءات الأخيرة المتخذة، الإفراج عن جزء من الاحتياطيات الاستراتيجية للخام الأميركي.

خفضت الولايات المتحدة مخزونها البترولي الاستراتيجي 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 606.15 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 2003.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين هبطت الأسبوع الماضي إلى 212 مليون برميل، أدنى مستوى منذ نوفمبر 2017، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي إلى 123.7 مليون برميل، أدنى مستوى منذ أبريل 2020.

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لاحتمالية قيام إدارة بايدن باستغلال احتياطيات الطوارئ، في خطوة منسقة مع دول مثل الصين، وتقرير مختلط عن المخزونات الأميركية.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت دولارا إلى 81.43 دولار للبرميل، في أحدث التداولات، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط دولارا لتسجل 79.76 دولار للبرميل.

كان بايدن قد بحث مزايا سحب النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لوقف صعود أسعار البنزين. أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلاً عن مصدر مجهول، بأن الولايات المتحدة أثارت تحريراً محتملاً للاحتياطيات من الصين خلال القمة الافتراضية هذا الأسبوع مع الرئيس شي جين بينغ. وقالت إن بكين منفتحة على الطلب لكنها لم تلتزم بإجراءات محددة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
نسوة في الهند يدمّرن متجر كحوليات.. فيديو يجتاح التواصل نسوة في الهند يدمّرن متجر كحوليات.. فيديو يجتاح التواصل
الأكثر قراءة
بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد
سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول
جديد جديد "سفاح الجيزة".. كاميرا مراقبة كشفت وجهه وأوقعته
جريمة بشعة في مصر.. سكب عليه البنزين وأحرقه وسط الشارع! جريمة بشعة في مصر.. سكب عليه البنزين وأحرقه وسط الشارع!
بالفيديو.. مسؤول يحاول دهس موظفي شركته بالكويت بالفيديو.. مسؤول يحاول دهس موظفي شركته بالكويت
بايدن يمنع رئيس دولة وزوجته من دخول أميركا بايدن يمنع رئيس دولة وزوجته من دخول أميركا
قبل أن تذهب
غارات إسرائيلية على مواقع تابعة لإيران وحزب الله بسوريا
غارات إسرائيلية على مواقع تابعة لإيران وحزب الله بسوريا
اكتشف المزيد