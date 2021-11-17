روسنفت تتوقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى 120 دولارا

توقعت شركة النفط الروسية روسنفت، وصول أسعار النفط إلى 120 دولارا للبرميل في منتصف عام 2022.

وأشارت الشركة إلى أن أوبك+ قد لا تكون قادرة على تلبية الطلب بفعل نقص الاستثمارات في قطاع الطاقة والعقوبات.

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وكانت إيني قد توقعت وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، مبررة ذلك أيضا بالنقص في استثمارات شركات الطاقة.

وذكرت شركة النفط الإيطالية أن الاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة تمثل نسبة 50% من استثمارات عام 2013.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 60% إلى 82 دولارا للبرميل هذا العام.