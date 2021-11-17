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قطر تبيع خام الشاهين بأكبر علاوة سعرية في نحو عامين

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
النفط

قطر تبيع خام الشاهين بأكبر علاوة سعرية في نحو عامين

منذ عامين بدعم من قوة الطلب في آسيا

سنغافورة – رويترز

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قالت مصادر تجارية اليوم الأربعاء، إن قطر للطاقة باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في يناير/كانون الثاني المقبل بأكبر علاوات سعرية منذ نحو عامين بدعم من قوة الطلب في آسيا.

وأضافت المصادر أن الشحنات الثلاث بيعت بمتوسط علاوة 3.45 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي، بزيادة 1.11 دولار عن الشهر الماضي.

واشترت الشحنات على الأرجح يونيبك وإدميتسو وفيتول، للتحميل في 1-10 و11-20 و21-30 من يناير/كانون الثاني 2022.

وتلك أعلى علاوات في عطاءات بيع خام الشاهين القطري منذ شحنات فبراير/شباط 2020.

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