3 شركات للطاقة تطور معياراً لحساب انبعاثات الغاز المسال

قالت شركة بافيليون السنغافورية لتجارة وتوريد الطاقة، اليوم الأربعاء، إنها تشاركت مع قطر للطاقة وشيفرون كورب في تطوير أسلوب لحساب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالنسبة لشحنات الغاز الطبيعي المسال.

وذكرت بافيليون في بيان، أن حساب الانبعاثات بدءاً من مكان استخراج الغاز وحتى ميناء التفريغ سيطبق على اتفاقيات البيع والشراء التي تبرمها مع المنتجين.

مادة اعلانية

وجاء إعلان بافيليون في أعقاب إطلاق المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال اليوم، إطار عمل لوضع قواعد لإعلان خلو الشحنات من انبعاثات الكربون.

وتشكك الجماعات المدافعة عن البيئة في استخدام معادلات الكربون، وتقول إن القدرة على دفع تكلفة خفض الانبعاثات في أماكن أخرى قد تطيل أمد استخدام الوقود الأحفوري.

وقالت بافيليون وقطر للطاقة وشيفرون، إن طريقتها من المتوقع أن تزيد من الشفافية وتحسن دقة حساب الانبعاثات.