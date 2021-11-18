الصين ستبدأ السحب من احتياطها النفطي الاستراتيجي

أكدت الصين، أنها ستفرج عن بعض احتياطياتها الاستراتيجية من الخام، بعد أيام من دعوة الولايات المتحدة لها للمشاركة في عملية السحب.

وبحسب ما أوردته مصادر لوكالة رويترز، فإن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى كبار مستوردي النفط كالصين والهند واليابان إلى السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

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من جهة أخرى، حذرت منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية من وفرة منتظرة في المعروض مع تزايد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا، ما يثير مخاوف بشأن تعافي الطلب على الطاقة.

وواجهت أسعار النفط ضغوطا في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الخميس بعد هبوطها الليلة الماضية بسبب التحركات الأميركية بشأن الإفراج عن الاحتياطي الاستراتيجي.

وتأتي محاولة الإدارة الأميركية لإحداث صدمة في الأسواق في الوقت الذي تبدأ فيه الضغوط التضخمية، التي ترجع في جانب منها إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في إحداث رد فعل سياسي عنيف، بينما يتعافى العالم على نحو متقطع من أسوأ أزمة صحية منذ قرن.