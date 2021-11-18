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السعودية.. بدء إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من أكبر مصنع بالشرق الأوسط

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الطاقة المتجددة

السعودية.. بدء إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من أكبر مصنع بالشرق الأوسط

هذا المصنع يهدف لتفعيل الاستثمار في الطاقة الشمسية

دبي - العربية.نت

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انطلقت المرحلة الأولى من الإنتاج في أكبر مصنع للألواح الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تم تدشينه في المدينة الصناعية بمنطقة تبوك.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة بن عبدالعزيز الزامل خلال التدشين أن هذا المصنع يهدف لتفعيل الاستثمار في الطاقة الشمسية، وتنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تمكين التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص ممثلاً بالمستثمرين الصناعيين لدعم الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمستدامة في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح الزامل أن وجود مثل هذه المصانع في مدينة تبوك بالتحديد يحمل بُعدًا استراتيجيًا؛ خاصةً مع قربها من المشاريع الكبرى مثل مدينة "نيوم" والبحر الأحمر، بالإضافة إلى توفُّر الطاقات البشرية الوطنية المؤهلة للعمل في مختلف الوظائف التي تحتاجها هذه المصانع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

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وتتجاوز المساحة الإجمالية للمصنع 27 ألف متر مربع، بطاقةٍ إنتاجية تقدر بـ 1.2 غيغا واط. ويختص المصنع بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بحجم استثمارات يصل إلى 700 مليون ريال.

يعد المصنع من المصانع المتقدمة في مجال الأتمتة بالمملكة، مع وجود آليات إنتاج تعتمد على الآلات وتوظِّف أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

يذكر أن المملكة تتجه في إطار رؤيتها إلى بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يدعم نموها الاقتصادي، خاصةً مع تمتُّعها بالعوامل الجغرافية والمناخية الملائمة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب تكاملًا صناعيًا يدعم بناء هذا القطاع الواعد، من خلال جذب الاستثمارات، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

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