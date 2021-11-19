أميركا تبحث مع عدد من الدول السحب المشترك من احتياطيات النفط

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ناقشت مع الصين وعدد من الدول الأخرى احتمال القيام بسحب مشترك من الاحتياطيات النفطية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد أجرت مناقشات بشأن سحب مشترك من الاحتياطيات، قالت ساكي، أمس الخميس، "أجرينا" مناقشات.

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وأضافت أن أعضاء في فريق الرئيس جو بايدن للأمن القومي، ناقشوا الحاجة إلى تلبية الطلب على الوقود.

وقالت "تلك مناقشات متواصلة، نجريها مع عدد من الشركاء".