عدد حفارات النفط الأميركية يسجل أعلى مستوى في 19 شهراً

زادت شركات الطاقة الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز العاملة للأسبوع الرابع على التوالي مع صعود أسعار النفط لأعلى مستوى في سبع سنوات الأسبوع الماضي.

قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، الجمعة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد سبعة إلى 563 على مدار الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وبهذا الرقم يسجل عدد الحفارات العاملة أعلى مستوياته منذ أبريل/ نيسان 2020.

وزاد عدد حفارات النفط الأميركية العاملة سبعة إلى 461 هذا الأسبوع، في حين استقر عدد حفارات الغاز عند 102.