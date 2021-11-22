أوكيو العمانية تستكشف فرص الهيدروجين الأخضر مع شركة كورية

قالت شركة "أوكيو" العمانية المملوكة للدولة اليوم الاثنين، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا الغاز الكورية كوجاس تك، لاستكشاف الفرص في قطاع الهيدروجين الأخضر.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن تسفر الخطوة عن حلول مبتكرة في حقل الهيدروجين الأخضر، وفق ما نقلته "رويترز".

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وكان مطورون في قطاع الطاقة المتجددة قالوا إن كونسورتيوم يضم شركة النفط العمانية "أوكيو"، سيطور مشروعا للطاقة المتجددة في الدولة الخليجية، قادرا على إنتاج ملايين الأطنان سنويا من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون.

وببلوغ المشروع كامل طاقته، سيتألف من 25 غيغاوات من الطاقة الشمسية المتجددة وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين.

الأعضاء الآخرون في الكونسورتيوم هم إنتركونتننتال إنرجي التي مقرها هونغ كونغ، وهي شركة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وإنرتك، وهي شركة تعمل في استثمار وتطوير الطاقة النظيفة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية.

يتزايد الاهتمام بما يعرف بالهيدروجين الأخضر، الذي ينتج عن طريق تحليل الماء إلى عنصرين باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، كوقود للمستقبل لتقليل انبعاثات الكربون التي تنجم عن الوقود الأحفوري.