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البيت الأبيض: لم يتخذ القرار بسحب منسق من الاحتياطيات النفطية

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خزان نفط في أميركا
خزان نفط
النفط

البيت الأبيض: لم يتخذ القرار بسحب منسق من الاحتياطيات النفطية

قفزات أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة تضغط على شعبية بايدن

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن توقيت سحب منسق من الاحتياطيات النفطية".

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان تنفيذ سحب منسق من الاحتياطيات النفطية بينما تقفز أسعار البنزين في الولايات المتحدة وسط تراجع كبير في شعبيته قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في العام القادم.

وجاء الطلب بعدما لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع تحالف أوبك+ بضخ المزيد من النفط. وترى المجموعة التي تضخم كبار منتجي النفط أنه لا يوجد نقص في المعروض العالمي من الخام.

قالت ثلاثة مصادر حكومية لرويترز اليوم الاثنين إن الهند تخطط للسحب من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط بالتنسيق مع مستهلكين آخرين.

من جهة أخرى أبقى احتمال لجوء اليابان إلى احتياطيات النفط الاستراتيجية الضغط على الأسعار وحافظ على استمرار خام برنت تحت مستوى 80 دولارا.

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