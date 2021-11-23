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أسعار النفط تتراجع مع ترقب الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية

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أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع مع ترقب الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية

أوبك بلس تعتبر أي سحب من الاحتياطيات غير مبرر وسط ظروف السوق حاليا

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، على وقع توقعات بسحب منسق من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للدول الكبرى المستهلكة للنفط.

وتراجع خام برنت بنسبة 0.8% ليصل إلى 79.06 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.24% ليصل إلى 75.77 دولار للبرميل.

وتشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة قد تفرج عن 35 مليون برميل أو أكثر من احتياطياتها الاستراتيجية، إلى جانب تحرك مماثل من الدول الآسيوية الكبرى المستهلكة للنفط.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 81 سنتا، أو 1%، لتسجل عند التسوية 79.70 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط أيضا 81 سنتا، أو 1%، لتبلغ عند التسوية 76.75 دولار للبرميل.

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يأتي ذلك في وقت أشارت فيه أوبك بلس إلى أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية غير مبرر نظرا لوضع السوق الحالي.

وحذرت أوبك بلس من إعادة النظر بقرار زيادة الإمدادات بـ 400 ألف برميل يوميا، بشكل شهري، بحسب اتفاقها السابق، إذا تم السحب من الاحتياطيات، علما أن اجتماعها المقبل سيكون في الثاني من ديسمبر.

وتأتي هذه التحركات في أسواق النفط، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات الموجة الأخيرة لفيروس كورونا في أميركا وأوروبا والتي تهدد الطلب العالمي على الطاقة.

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