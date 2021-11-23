البيت الأبيض: الإفراج عن 50 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وافق اليوم الثلاثاء، على قرار الإفراج عن 50 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة.

يأتي قرار بايدن لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، الذي يصعد بأسعار البنزين داخل الولايات المتحدة.

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ذكر البيت الأبيض أن الإجراء سيتيح ما يصل إلى 50 مليون برميل يوميا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

وأوضح أنه سيقرض أو سيفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي الأميركي بالتنسيق مع إفراج من الاحتياطي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

أكد البيت الأبيض أن بايدن مستعد لاتخاذ خطوات أخرى فيما يتعلق بأسعار النفط إن لزم الأمر. هبط خام غرب تكساس الأميركي 1.38 دولار أو بنسبة 1.8% إلى 75.37 دولار للبرميل بعد إعلان البيت الأبيض السحب من الاحتياطي النفطي.

وصف الرئيس التنفيذي CMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، في مقابلة مع "العربية" خطوة السحب من الاحتياطيات بغير المستدامة، على المدى البعيد، وسيكون بناء عليها من الصعب بناء مخزونات في مراحل لاحقة وبأسعار تنافسية.

حتى الآن، أعلنت كل من اليابان والهند وكوريا الجنوبية عن خطط للسحب من احتياطياتها الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما أشارت الصين إلى تحركات مماثلة.