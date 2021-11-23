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الكرملين: بوتين ملتزم بتعهدات روسيا في أوبك+

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الكرملين: بوتين ملتزم بتعهدات روسيا في أوبك+

دول مستهلكة رئيسية تتحدث عن اللجوء لاحتياطياتها النفطية الاستراتيجية

موسكو - رويترز

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قال الكرملين يوم الثلاثاء إن روسيا لا تزال ملتزمة بالوفاء بتعهداتها في أوبك+ وإن الرئيس فلاديمير بوتين ليس لديه خطط للاتصال بشركاء بلاده في هذه المجموعة على الرغم من الحديث عن لجوء دول مستهلكة رئيسية إلى احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

قال مصدر مطلع في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن الإفراج عن نفط خام من مخزونها للطوارئ يوم الثلاثاء كجزء من خطة توصلت إليها مع مستهلكي الطاقة الآسيويين الرئيسيين لخفض أسعار الطاقة، بحسب "رويترز".

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وبحسب "بلومبرغ" من المتوقع أن تقوم واشنطن بسحب 35 مليون برميل من احتياطياتها بعد أن طالبت غيرها من الدول المستهلكة بالقيام بنفس الخطوة.

وحتى الآن، أعلنت كل من اليابان والهند وكوريا الجنوبية عن خطط للسحب من احتياطياتها الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما أشارت الصين إلى تحركات مماثلة.

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