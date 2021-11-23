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المزروعي: اجتماع "أوبك+" يوم 2 ديسمبر سينظر في الأحجام بالسوق

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سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي
وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي
أوبك بلس

المزروعي: اجتماع "أوبك+" يوم 2 ديسمبر سينظر في الأحجام بالسوق

الإمارات تبني أول محطة هيدروجين

دبي - رويترز

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قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن الاجتماع الوزاري لأعضاء أوبك وغير الأعضاء في 2 ديسمبر سينظر في الأحجام بالسوق ويتخذ قرارا بناء على تلك الحقائق.

وأضاف المزروعي، إنه يجب ألا يكون هناك قلق بشأن الربعين الأول والثاني.

وتابع: "لا منطق في زيادة حصتنا" ضمن اتفاق "أوبك+".

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من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الإماراتي، إن بلاده بدأت بناء أول محطة هيدروجين صديقة للبيئة بالشرق الأوسط، مؤكدا أن اختبارها يجري الآن في الإمارات.

وتراجعت أسعار النفط بعد إعلان بعض الدول منها الولايات المتحدة والصين عن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، في وقت أشارت فيه "أوبك+" إلى أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية غير مبرر نظرا لوضع السوق الحالي.

حذرت "أوبك+" من إعادة النظر بقرار زيادة الإمدادات بـ 400 ألف برميل يوميا، بشكل شهري، بحسب اتفاقها السابق، إذا تم السحب من الاحتياطيات.

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