بايدن قد يعلن اليوم سحب واشنطن من احتياطياتها الاستراتيجية للنفط

توقعت وكالة بلومبيرغ أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء عن سحب واشنطن من احتياطياتها الاستراتيجية النفطية.

ومن المتوقع أن تقوم واشنطن بسحب 35 مليون برميل من احتياطياتها بعد أن طالبت غيرها من الدول المستهلكة بالقيام بنفس الخطوة.

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وحتى الآن، أعلنت كل من اليابان والهند وكوريا الجنوبية عن خطط للسحب من احتياطياتها الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما أشارت الصين إلى تحركات مماثلة.