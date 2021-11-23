السعودية تضاعف احتياطياتها من الغاز أكثر من 6 مرات خلال 60 عاما

ارتفعت الاحتياطيات السعودية المؤكدة من الغاز الطبيعي بنهاية العام الماضي 2020 بنسبة 0.4% (1.2 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 326.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مقابل 324.5 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2019.

واحتلت السعودية المركز السادس عالميا بنهاية العام الماضي، مشكلة 4.5% من احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا، البالغة 7298.9 تريليون قدم مكعبة قياسية، وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

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وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 98% منذ مطلع العام الجاري، لتبلغ 5.03 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب إغلاق 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، مقابل 2.54 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية نهاية العام الماضي 2020.

وبالعودة للاحتياطيات، استطاعت السعودية أن تضاعف احتياطياتها من الغاز أكثر من 6 مرات خلال 60 عاما (منذ 1960 حتى نهاية 2020)، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في 1960، بما يعني زيادته بنسبة 609% خلال تلك الفترة، بمتوسط زيادة 10.1% سنويا.

وبنهاية 2020، حلت السعودية سادسا خلف كل من روسيا وإيران وقطر وتركمانستان والولايات المتحدة، حيث بلغت احتياطيات روسيا 1728.2 تريليون قدم مكعبة قياسية (23.7% من العالم)، و1203.4 تريليون قدم مكعبة قياسية (16.5%) لإيران، و841.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (11.5%) لقطر، و542.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (7.4%) لتركمانستان، و457.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (6.3%) للولايات المتحدة.