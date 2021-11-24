تحالف من 4 جهات يطور أول مصنع لإنتاج الهيدروجين في مصر

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، عن انضمام أوراسكوم للإنشاءات إلى تحالف الهيدروجين الأخضر مع شركة فرتيغلوب وشركة Scatec النرويجية وصندوق مصر السيادي الذي يعمل على تطوير أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.

وحسب بيان أوراسكوم كونستراكشون، سيتكون مصنع الإنتاج بشكل أساسي من محلل كهربائي بقدرة 100 ميغاوات (PEM electrolyzer)، والذي سيصنف كأكبر المحللات الكهربائية المستقلة على مستوى العالم وأول محلل كهربائي في مصر، مما يضع هذا المشروع في طليعة إنتاج الهيدروجين الأخضر.

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وسيتم توفير الهيدروجين الأخضر المنتج كمادة خام لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء في مصنع EBIC لشركة فرتيغلوب والذي يقع في العين السخنة.

ومن المتوقع أن تنفذ أوراسكوم للإنشاءات الأعمال المحلية من أجل عرض مصنع الهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر COP 27 في مصر في نوفمبر 2022، مما يسلط الضوء على التزام شركة أوراسكوم للإنشاءات ومصر بمستقبل أكثر استدامة.

يسلط هذا المشروع الهام الضوء على طموحات أوراسكوم للإنشاءات في أن تصبح لاعباً أساسياً في قطاع الهيدروجين الأخضر في المنطقة.