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ليبيا تتوقع انخفاض إنتاجها النفطي 90 ألف برميل يوميا بسبب أعمال صيانة

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المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
مؤسسة النفط الليبية
اقتصاد ليبيا

ليبيا تتوقع انخفاض إنتاجها النفطي 90 ألف برميل يوميا بسبب أعمال صيانة

لمدة تستمر أسبوعا

تونس – رويترز

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قال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن شركة الواحة للنفط ستجري عمليات صيانة لخط أنابيب اعتبارا من اليوم الأربعاء ستؤدي لخفض الإنتاج 90 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع واحد.

وأضاف أن إنتاج الواحة من النفط قبل بدء أعمال الصيانة كان 286 ألف برميل يوميا.

ومنذ إعادة ليبيا عملية إنتاج وتصدير النفط 17 سبتمبر /أيلول الماضي تحقق البلاد معدلات إنتاج وإيرادات قياسية من بيع النفط والغاز، والتي بلغت خلال أكتوبر الماضي أكثر من ملياري دولار.

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وأعطت مؤسسة النفط، الضوء الأخضر، يوم الاثنين، لبدء إنتاج حقل الخير النفطي، التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

كانت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز قد كشفت مؤخرا أن نتائج التجارب التشغيلية التي تمت لفحص عمليات الإنتاج وتقييم الأداء في حقل الخير مشجعة.

وأنشئت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز سنة 1981 وهي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وتوجد في مرسى البريقة شرق البلاد.

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