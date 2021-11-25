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أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان ترفض تجديد عقود استيراد غاز من قطر 

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غاز قطر
قطر غاز
قطر

أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان ترفض تجديد عقود استيراد غاز من قطر

بات من الصعب الاستمرار في العقود الكبيرة طويلة الأمد

طوكيو – رويترز

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قال رئيس شركة جيرا، أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، ساتوشي أونودا، اليوم الخميس، إنها لن تجدد عقودها طويلة الأمد في مشروع قطر غاز 1 للغاز الطبيعي المسال والتي ينقضي أجلها في الشهر المقبل.

وذكر أونودا خلال مؤتمر صحافي: "بات من الصعب علينا الاستمرار في العقود الكبيرة طويلة الأمد نظرا لتطورات سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية والاتجاه العالمي لإزالة الكربون وتحرير أسواق الكهرباء والغاز المحلية".

وقال متحدث باسم جيرا إن الشركة، وهي مشروع مشترك للوقود وتوليد الكهرباء بين شركة طوكيو القابضة للكهرباء وشركة تشوبو للطاقة الكهربائية، تستورد 5.5 مليون طن سنويا من المشروع عبر عقود طويلة الأمد تشمل اتفاقا مدته 25 عاما أبرمته تشوبو وقطر غاز في 1997.

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وتستورد جيرا، أحد أكبر مشتري الغاز الطبيعي المسال في العالم والتي اشترت نحو 30 مليون طن في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2021، قرابة 20% من إجمالي واردات الغاز الطبيعي من مشروع قطر غاز 1.

وقال أونودا إنه يريد الحفاظ على علاقات جيدة مع قطر نظرا لاستمرار بعض العقود بمدد أخرى، فضلا عن أن الدوحة من الممكن أن تكون شريكة في أنواع من الوقود النظيف مثل الأمونيا والهيدروجين.

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