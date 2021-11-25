الإمارات: ملتزمون باتفاق أوبك+ ولا موقف مسبقاً بشأن الاجتماع المقبل

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، اليوم الخميس، أن الإمارات ملتزمة التزاما كاملا باتفاق إعلان التعاون في مجموعة "أوبك بلس" ولا يوجد هناك موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي للصحافيين يوم الثلاثاء الماضي، إنه لا يرى أي منطق في توريد بلاده مزيدا من النفط للأسواق العالمية في حين تشير جميع الدلائل إلى أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد فائضا في المعروض.

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وبعد الإعلان المنسق عن إفراج دول لجزء من احتياطياتها النفطية بقيادة أميركا، تتجه الأنظار كلها الآن إلى مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطي.

تضيف المجموعة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات كل شهر متراجعة عن تخفيضات قياسية للإنتاج العام الماضي عندما عصفت قيود الجائحة بالطلب.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر إن أوبك بلس لا تناقش وقف زيادات إنتاج النفط بالرغم من قرار الولايات المتحدة واليابان والهند ودول أخرى الإفراج الطارئ عن مخزونات نفطية.