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الخارجية الروسية: أميركا تحاول إقناعنا بزيادة إنتاج النفط

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نفط روسيا
نفط روسيا
اقتصاد روسيا

الخارجية الروسية: أميركا تحاول إقناعنا بزيادة إنتاج النفط

أميركا أعلنت عزمها السحب من مخزونها الاستراتيجي للنفط

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط في مسعى لخفض الأسعار العالمية.

وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستطلق 50 مليون برميل من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي للمساعدة في خفض أسعار النفط، والتي سيبدأ طرحها في السوق بين منتصف ديسمبر/ كانون الأول وأواخره.

وتتجه الأنظار كلها الآن إلى مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطي، وذلك بعد إعلان مجموعة دول بقيادة أميركا عزمها السحب من مخزونها النفطي.

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وتضيف المجموعة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات كل شهر متراجعة عن تخفيضات قياسية للإنتاج العام الماضي عندما عصفت قيود الجائحة بالطلب.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن أوبك+ لا تناقش وقف زيادات إنتاج النفط، ويترقب التجار أيضا ما إذا كانت الصين ستحذو حذو تلك الدول وتفرج عن نفط من احتياطياتها.

وأعلنت كل من الكويت والإمارات التزامهما باتفاق إعلان التعاون في مجموعة "أوبك بلس" ولا يوجد هناك موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل.

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