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العراق يدعم خطوة أوبك الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا

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وزارة النفط العراقية
وزارة النفط العراقية
اقتصاد العراق

العراق يدعم خطوة أوبك الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا

لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا بصفة شهرية

دبي - رويترز

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نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن متحدث باسم وزارة النفط العراقية قوله اليوم الخميس، إن العراق يدعم خطة أوبك الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا بصفة شهرية.

وأضاف أن الرؤية لسوق النفط غير واضحة بسبب الإرباك الموجود في الأسواق العالمية.

وتابع "أوبك تتعامل بحذر مع عمليات الضخ وخفض الإنتاج وهذا البرنامج حقق نجاحا حيث إن السوق لازالت هشة".

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تضيف مجموعة "أوبك+" 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات كل شهر متراجعة عن تخفيضات قياسية للإنتاج العام الماضي عندما عصفت قيود الجائحة بالطلب.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن أوبك+ لا تناقش وقف زيادات إنتاج النفط بالرغم من قرار الولايات المتحدة واليابان والهند ودول أخرى الإفراج الطارئ عن مخزونات نفطية.

ويترقب التجار أيضا ما إذا كانت الصين ستحذو حذو تلك الدول وتفرج عن نفط من احتياطياتها.

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