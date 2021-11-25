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روسيا: عقوبات أميركا على "نورد ستريم 2" تضر حلفاء واشنطن

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نورد ستريم 2
نورد ستريم 2
اقتصاد روسيا

روسيا: عقوبات أميركا على "نورد ستريم 2" تضر حلفاء واشنطن

تكلفة الخط تصل إلى 10 مليارات يورو

دبي - العربية.نت

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قالت روسيا، اليوم الخميس، إن عقوبات أميركا على خط نقل الغاز "نورد ستريم 2" لا تضرها ولكن تضر حلفاء واشنطن.

و انتقدت روسيا، الثلاثاء الماضي، عقوبات أميركا الجديدة ضد خط نقل الغاز "نورد ستريم2"، وقالت إنها غير قانونية وخاطئة.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، يوم الاثنين، عن فرض عقوبات ضد سفينتين روسيتين وشركة على صلة بروسيا بسبب علاقتهم بتنفيذ مشروع نورد ستريم 2، وفقاً لتقرير قدمته وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونغرس لفرض العقوبات.

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بموجب ذلك تعاقب الإدارة الأميركية 8 أشخاص وحددت 17 من سفنهم كممتلكات محظورة وفقًا لقانون حماية أمن الطاقة.

وتعارض الولايات المتحدة خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي يصل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

حيث يمتدّ أنبوب المشروع والقادر على نقل 55 مليار متر مكعب من الغاز في العام، على أكثر من 2200 كيلومتر تحت مياه بحر البلطيق وهو الطريق نفسه الذي يمتدّ عليه مشروع "نورد ستريم 1" الذي وضع في الخدمة في عام 2012.

والمشروع، الذي تديره شركة "غازبروم" الروسية العملاقة وتقدر قيمته بأكثر من 10 مليارات يورو، تموّله بشكل مشترك 5 مجموعات أوروبية في قطاع الطاقة (أو أم في، انجي، وينترشال ديا، يونيبر وشل).

كان الرئيس الأميركي قد تخلى عن عرقلة المشروع معتبراً أن الوقت قد فات وأن من الأفضل الرهان على التحالف مع ألمانيا في ضمان التعاون معها في ملفات أخرى.

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