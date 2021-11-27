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"إيني" تبيع لـ "سنام" 49.9% من حصتها بخطوط نقل الغاز الجزائري

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إيني
إيني
النفط

"إيني" تبيع لـ "سنام" 49.9% من حصتها بخطوط نقل الغاز الجزائري

الخطوط تنقل الغاز إلى إيطاليا.. وقيمة الصفقة تبلغ 436 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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وافقت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني على بيع 49.9% من حصتها في خطوط أنابيب استراتيجية تنقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا لمجموعة سنام للغاز مقابل 385 مليون يورو (436 مليون دولار)، وذلك بحسب ما قالته الشركتان يوم السبت.

ذكرت الشركتان أنهما ستديران خطوط الغاز معا، بحسب وكالة "رويترز".

كان الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، قال في مقابلة مع "العربية" الخميس الماضي إن إيني قدمت استراتيجية جديدة، عبارة عن هدف وليس طموحا، لعام 2050، وأضيفت إليها أهداف مرحلية بحلول عام 2030 لانبعاثات النطاقين الأول والثاني في أنشطة المنبع عام 2040 لانبعاثات النطاقين الأول والثاني في مجمل أنشطتها الأخرى.

وأضاف أنه بالنسبة للنطاق الثالث، فإنها بالنسبة للشركة جزء أساسي من منهجيتها واستراتيجيتها، وبدأ العمل من الآن على الاستراتيجية للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول 2050.

وأوضح أن إحدى الخطوات المهمة تزويد عملاء الشركة بالكهرباء والغاز كمنتجات خضراء. ولهذا السبب قررت إيني فصل وحدة العملاء، لا سيما أن لديها الكثير من العملاء، بما يتجاوز أكثر من 10 ملايين، والمستهدف الوصول بهم إلى 15 مليونا بحلول 2030.

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