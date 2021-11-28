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الأردن: اتفاق مع مصر لرفع الربط الكهربائي لـ 1000 ميغاواط

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الأردن: اتفاق مع مصر لرفع الربط الكهربائي لـ 1000 ميغاواط

رفع القدرة من 500 ميغاواط لتصل إلى 1000 أو 2000 ميغاواط

دبي - العربية.نت

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قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، الأحد، إن الأردن ومصر اتفقا على تعزيز خط الربط الكهربائي المشترك ورفع قدرته إلى 1000 ميغاواط.

وأضاف بتصريحات بعد لقائه في عمّان وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، أن "التوافق جرى على تبادل الكهرباء بين البلدين على فترات مختلفة وبصفة يومية، مما يعود بالفائدة على الجانبين".

وعن الربط الكهربائي مع العراق، قال الخرابشة، إن "البنية التحتية مع الجانب العراقي ستكون جاهزة خلال وقت قريب تمهيدا لبدء التبادل الكهربائي مع الأردن ومصر"، متوقعا "إحالة العطاءات مع الجانب العراقي حول الربط الكهربائي خلال 60 يوما".

يذكر أن الربط الكهربائي بين الأردن ومصر بدأ منذ عام 1999، ويوجد تبادل في الطاقة الكهربائية لقدرات تصل إلى 500 ميغاواط، والاتفاق الجديد قد يرفع هذه القدرة إلى 1000 أو 2000 ميغاواط مستقبلا".

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