إيران: اتفاق لتبادل الغاز مع أذربيجان وتركمانستان بملياري متر مكعب سنويا

ذكرت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء الأحد، أنه تم توقيع اتفاق لتبادل الغاز بحجم يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا بين إيران وتركمانستان وأذربيجان.

ونقل التلفزيون الإيراني عن جواد أوجي وزير النفط الإيراني قوله، إن بلاده ستتلقى بموجب الاتفاق الغاز من تركمانستان وتوصل كمية موازية إلى أذربيجان عبر معبر أستارا الحدودي.

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وأضافت الوكالة "تركمانستان ستبيع ما بين خمسة وستة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لأذربيجان بموجب الاتفاق الثلاثي الموقع على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في تركمانستان".

وأضاف أوجي أن إيران تتخذ خطوات لحل نزاع بشأن ديون الغاز مع تركمانستان التي قالت في أواخر 2017 إن إيران مدينة لها بمبلغ قيمته 1.8 مليار دولار كإجمالي مدفوعات لشحنات غاز حصلت عليها طهران.