بلومبرغ: أوبك+ قد تتخلى عن زيادة الإنتاج بسبب "أوميكرون"

توقعت مصادر لوكالة بلومبرغ، أن مجموعة أوبك+ تميل وبشكل متزايد إلى التخلي عن خططها لزيادة الإنتاج في يناير، وذلك عند اجتماعها هذا الأسبوع، خصوصا بعد أن تجاوزت خسائر نايمكس 13% يوم الجمعة.

وبحسب الوكالة، فإن أوبك+ بدأت تدرس التخلي عن خططها للاستمرار بزيادة الإنتاج مطلع العام المقبل، بعد إعلان الولايات المتحدة ودول أخرى منها الصين عن السحب من احتياطياتها الاستراتيجية، وأن التوجه نحو هذا الرأي أصبح أقوى مع تداعيات متحور "أوميكرون".

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وكان من المقرر أن تقوم أوبك+ بإضافة 400 ألف برميل يومياً خلال يناير المقبل، وذلك ضمن الجدول الشهري لزيادة الإمدادات.