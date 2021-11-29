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الكرملين يحذر أميركا من ممارسة ضغوط بشأن المصادقة على نورد ستريم 2

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نورد ستريم2
نورد ستريم 2
اقتصاد روسيا

الكرملين يحذر أميركا من ممارسة ضغوط بشأن المصادقة على نورد ستريم 2

ينتظر موافقة ألمانيا قبل البدء بتصدير الغاز الطبيعي من خلاله

موسكو - رويترز

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قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه يجب على الولايات المتحدة ألا تمارس ضغوطا على أحد بشأن المصادقة على خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2.

وينتظر خط الأنابيب، الذي اكتمل تشييده مؤخرا، موافقة من الهيئة التنظيمية في ألمانيا قبل أن تتمكن روسيا من البدء بتصدير الغاز الطبيعي من خلاله.

وتعارض الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية خط الأنابيب، الذي يلتف حول أوكرانيا والمصمم لنقل الغاز مباشرة إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

ويقولون إنه سيجعل أوروبا معتمدة بشدة على الغاز الروسي، لكن حكومات أوروبية أخرى تقول إن خط الأنابيب حيوي لتأمين إمدادات الطاقة.

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