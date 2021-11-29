مورغان ستانلي يخفض توقعاته: 82 دولارا لخام برنت بالربع الأول 2022

خفّض بنك مورغان ستانلي Morgan Stanley توقعاته لسعر خام برنت للربع الأول 2022 إلى 82 دولارا للبرميل من 95 دولارا للبرميل وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام مع تفشي متحور كورونا الجديد أوميكرون.

من جهة أخرى، رفع البنك توقعاته لسعر الخام في الربع الثالث من العام المقبل إلى 90 دولارا للبرميل من 85 دولارا ، مؤكدا أن السوق قد تشهد عجزا متزايدا في المعروض في 2023.

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قلصت أسعار النفط مكاسبها ليسجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 3% إلى 74.92 دولار للبرميل، كما صعد الخام الأميركي 3.9% عند 70.85 دولار.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها الاثنين في تعويض لبعض الخسائر بعد انخفاضها يوم الجمعة نحو 10 دولارات للبرميل، وذلك في الوقت الذي بحث فيه المستثمرون عن صفقات لكنهم ظلوا حذرين مع التركيز على سلالة فيروس كورونا أوميكرون ومفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.

انهارت أسعار النفط مع الأسواق المالية الأخرى يوم الجمعة أكثر من 10%، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل/نيسان 2020 بعد أن أثارت السلالة الجديدة مخاوف المستثمرين وزادت من المخاوف من إمكانية تزايد فائض المعروض في الربع الأول.