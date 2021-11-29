هذه أبرز 3 مستهدفات تطوير غاز "الجافورة" في السعودية

استعرض الباحث في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني في مقابلة مع "العربية" أبرز مستهدفات السعودية من تطوير حقل الجافورة، الذي سيرفع قدراتها من احتياطي الغاز غير التقليدي، موضحاً ان الخطوة لا تتصل بمسألة السحب من الاحتياطيات النفطية العالمية.

وقال الدندني إن أول هذه المستهدفات، تلبية الطلب المحلي من الغاز بحلول عام 2030، حيث تستهدف المملكة بحلول ذلك العام أن يكون نصف إنتاج الكهرباء من الغاز والنصف الآخر من الطاقة المتجددة.

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يأتي المستهدف الثاني ليبرز مع القدرة على عدم حرق نصف مليون برميل من النفط الذي يستخدم للطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وبالتالي يمكن الدفع بهذه الكمية، إلى سلسة صناعة البتروكيماويات أو للتصدير.

أما المستهدف الثالث فيتمثل في دعم تعهد المملكة بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060 حيث يشكل الغاز جسرا لهذه الأهداف.

وأضاف الدندني أن قصص نجاح تطوير الموارد غير التقليدية قليلة جدا، خارج أميركا الشمالية، وستكون السعودية واحدة من قصص النجاح النادرة في هذه الخطوة.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية وقعت اتفاقيات بـ10 مليارات دولار لتطوير حقل الجافورة، الذي ستبلغ كلفة تطويره 24 مليار دولار، وسيوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.