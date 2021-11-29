وزيرة الطاقة القبرصية للعربية: ناقشنا فرص تطوير "غاز شرق المتوسط"

أكدت وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، ناتاشا بيليديس، في مقابلة مع "العربية" مناقشة استراتيجية طويلة الأجل لمنظمة غاز شرق المتوسط للانتقال من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين الأزرق والهيدروجين الأخضر.

وأفادت بيليديس بأن قبرص مستعدة لتطوير مواردها مع الالتزام الكامل بالقوانين الدولية.

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توقعت وزيرة الطاقة القبرصية أن يظل الطلب على الغاز الطبيعي موجودا في الكثير من البلدان حول العالم.

وأوضحت أن زيادة الإمدادات وزيادة الأسعار، بالنسبة للغاز الطبيعي، ستخلق فرصا جديدة، تعزز القدرة على الانتقال إلى حلول مستدامة، وصديقة للبيئة.

وأشارت إلى أهمية المباحثات حول العرض والطلب، وتقلب الأسعار وقدرة المنظمة على التأثير الإيجابي المستدام في السوق.