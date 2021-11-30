أسعار النفط تتراجع بعد تقرير يزيد من الشكوك في فاعلية اللقاحات

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها اليوم الثلاثاء لتنخفض بأكثر من دولارين مع تراجع أسواق المال بشكل عام بعد أن أثار تقرير إعلامي الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في مواجهة المتحور الجديد أوميكرون.

وقال رئيس شركة مودرنا للأدوية لصحيفة فاينانشال تايمز إن من غير المرجح أن تكون لقاحات كوفيد-19 فعالة في مواجهة أوميكرون بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق دلتا.

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وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي 1.82 دولار أي بنسبة 2.5 %، إلى 71.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار أي بنسبة 2.3 %، إلى 68.34 دولار للبرميل.

وتهاوى سعر النفط بنحو 12 %، يوم الجمعة مع تراجع أسواق أخرى وسط مخاوف من أن يثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي مما يضر بالطلب على النفط.

ويعتقد الرئيس الطبي لشركة مودرنا، بول بيرتون، أن البديل الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون قد يفلت من اللقاحات الحالية، وقال إنه في حال التأكد من هذا الاشتباه، فإن جرعة معاد صياغتها سيتم تطويرها وإتاحتها في وقت مبكر من العام الجديد.

وأضاف بيرتون في تصريحات لشبكة "بي بي سي": "يجب أن نعرف مدى قدرة اللقاح الحالي على توفير الحماية في الأسبوعين المقبلين".

وقال: "إذا كان علينا صنع لقاح جديد تماماً، أعتقد أنه سيكون في أوائل عام 2022 قبل أن يكون متاحاً بالفعل بكميات كبيرة. وأكد على القدرة الهائلة التي تمتلكها اللقاحات المصنعة بتقنية الحامض النووي الرسولي أو mRNA في التحرك بسرعة كبيرة.