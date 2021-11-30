بين ورقتي أوميكرون والاحتياطيات.. كيف تداخلت السياسة بأسعار النفط؟

وصف أسامة كمال وزير البترول الأسبق في مصر، أسعار النفط بأنها تشكل موضوعا معقدا بسبب دخول السياسة بشكل كبير، بعد الدعوة للسحب من الاحتياطيات، وردة الفعل المبالغة على تأثير المتحور "كورونا أوميكرون".

وأضاف كمال في مقابلة مع "العربية" أن الربط الكبير بين السياسة وأسعار النفط، بما يثير تساؤلات حول الاستغلال للسياسة في هذا المضمار.

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وأشار إلى أن التوازنات في أسعار النفط، يتطلب المزيد من التنسيق والتوافقات، بشكل أفضل من توجيه الرسائل السياسية.

وعبر عن اعتقاده بأن "كثير مما يجري في الوقت الحالي سيكون مؤقتاً، وبالتالي عملت مجموعة أوبك+ على تأجيل اجتماعات فنية، وهذا ما يتوافق مع تقديرات البنوك الكبرى بأن الأسعار ستواصل الصعود".

وقال إن مجموعة أوبك+ تمثل نحو 65% من الإنتاج اليومي للنفط بينما المجموعة المستهلكة تمثل 80% من الدول المستوردة للخام معتبرا أن مستويات بين 60 دولارا و70 دولارا للبرميل ستكون أسعارا توجد توازنا يخدم الجميع.