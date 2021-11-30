سايبم الإيطالية تفوز بعقد في حقل الجافورة السعودي بقيمة 750 مليون دولار

قالت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية سايبم، اليوم الثلاثاء، إنها فازت بعقد قيمته 750 مليون دولار للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في حقل الجافورة للغاز بالسعودية.

وقالت الشركة في بيان إن العقد الذي تم توقيعه مع شركة أرامكو السعودية، يهدف إلى بناء خط أنابيب بطول 835 كيلومترا تقريبا لنقل الغاز والماء المصاحب والمكثفات، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

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وتوقع رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر، أن ينتج حقل الجافورة قرابة ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز بحلول 2030.

وأضاف الناصر أمس أن تطوير حقل الجافورة سيغني المملكة عن حرق نصف مليون برميل يوميا في توليد الكهرباء.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، "سنصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي بنهاية العقد الجاري".

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن مشروع تطوير حقل الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال.

وأرست أرامكو عقوداً لتطوير حقل الجافورة على شلمبرجيه وهاليبرتون.

يشار إلى أن حوض الجافورة يمتد على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع وتقدر موارد الغاز فيه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة.

انطلق أمس الاثنين في الظهران أعمال تطوير حقل الجافورة غير التقليدي التابع لأرامكو السعودية والذي يعد أكبر حقل غاز غير مصاحب في المملكة. وتهدف أعمال التطوير في هذا الحقل لتوسيع المحفظة المتكاملة لأعمال الغاز في أرامكو السعودية.

من المتوقع أن يحوي حقل الجافورة، وهو من الأكبر في العالم، على 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز وتتوقع أرامكو بدء الإنتاج في 2024.