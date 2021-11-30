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متوسط سعر خام دبي ينخفض إلى 80.27 دولار للبرميل في نوفمبر

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منصة نفط بحرية - أرامكو
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

متوسط سعر خام دبي ينخفض إلى 80.27 دولار للبرميل في نوفمبر

يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات

سنغافورة – رويترز

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قال مصدر تجاري اليوم الثلاثاء، إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد اند بورز غلوبال بلاتس للتسعير، انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 80.276 دولار للبرميل في المتوسط.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

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وتراجع متوسط خام دبي بمقدار 1.309 دولار في نوفمبر الماضي، قياسا على سعر 81.585 دولار في أكتوبر السابق.

فيما سجل متوسط خام النفط العماني تراجعا بمقدار 1.13 دولار إلى 80.493 دولار في نوفمبر الحالي، قياسا على 81.626 دولار في أكتوبر 2021.

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