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مصدران: أدنوك الإماراتية ستورد كامل كميات الخام للمشترين الآسيويين في فبراير

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أدنوك
منشأة نفط تابعة لشركة أدنوك
أدنوك

مصدران: أدنوك الإماراتية ستورد كامل كميات الخام للمشترين الآسيويين في فبراير

تصدر النسبة الأكبر من خامها لآسيا وتشمل درجاته مربان وأم لولو وداس وزاكوم العلوي

سنغافورة - رويترز

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قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستورد كامل الكميات من جميع درجات الخام للعملاء بعقود محددة المدة بآسيا في فبراير شباط للشهر الثالث على التوالي.

يأتي ذلك قبيل الاجتماع بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، يوم الخميس لمناقشة سياسة الإنتاج لعام 2022.

يستأنف المنتج الإماراتي كامل الإمدادات إلى آسيا من تحميلات ديسمبر/كانون الأول بعد أن اتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس/آب.

وتصدر أدنوك النسبة الأكبر من خامها إلى آسيا وتشمل درجاته مربان وأم لولو وداس وزاكوم العلوي.

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