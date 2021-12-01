وزير النفط العراقي يتوقع تمديد سياسات أوبك+ بشأن الإنتاج على المدى القصير

توقع وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن يتوصل تحالف أوبك+ إلى تمديد العمل بسياسات الإنتاج الحالية للفترة القصيرة المقبلة، وذلك خلال الاجتماع المرتقب اليوم الخميس.

وقال عبد الجبار إن موقف العراق بشأن الاستمرار بضخ الزيادة المقررة بحدود 400 ألف برميل أو توقفها يرتبط بقرارات أعضاء التحالف.

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وأضاف الوزير أن تراجع أسعار النفط الخام، في بداية تعاملات الثلاثاء والجمعة الماضيين، كان بفعل المخاوف من توصية فنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن متحور فيروس كورونا أوميكرون"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقلل الوزير من تأثير علمية الإفراج عن الاحتياطات النفطية الاستراتيجية التي تهدف لخفض أسعار النفط، مضيفا: "أثرها لن يكون دائماً".

وأشار الى أن تراجع المخزون الاحتياطي للدول المشاركة بالإفراج جعلها تضطر إلى سحب كميات أخرى لدعم مخزونها من سوق الطاقة.

وأوضح عبد الجبار أن أعضاء منظمة أوبك وحلفاءها سيستمعون إلى دراسة فريق أبحاث السوق بالمنظمة، لتحديد المتغيرات في العرض والطلب.

وتابع: "أوبك وحلفاءها يهدفون إلى الوصول لحالة من الاستقرار والتوازن في سوق الطاقة موثوقة ومستديمة للدول الصناعية والمصدرة للنفط الخام".