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"هاليبرتون" تقدم عرضاً لشراء حصة إكسون موبيل في حقل نفطي بالعراق

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هاليبرتون
هاليبرتون
اقتصاد العراق

"هاليبرتون" تقدم عرضاً لشراء حصة إكسون موبيل في حقل نفطي بالعراق

حصة إكسون موبيل تبلغ 32.7% في حقل غرب القرنة 1

دبي - العربية.نت

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قالت شركة نفط البصرة، إن هاليبرتون قدمت عرضا لشراء حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 النفطي.

وذكرت الشركة أن العراق يراجع عرض هاليبرتون بعد استكمال جميع الإجراءات مع شركة إكسون بشأن بيع حصتها في حقل غرب القرنة 1، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وفي يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه يريد أن تحل شركة أميركية أخرى محل إكسون موبيل عندما تغادر العراق.

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وتسعى إكسون، التي بدا في 2019 أنها بصدد المضي في مشروع تكلفته 53 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط العراقي، لبيع حصتها البالغة 32.7% في حقل غرب القرنة 1، أحد أكبر حقول النفط العراقية.

وأضاف الكاظمي حينها أن إكسون موبيل تدرس الخروج من العراق لأسباب تتعلق بممارساتها وقراراتها الإدارية الداخلية وليس بسبب الوضع في العراق.

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