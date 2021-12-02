برنت يرتفع بأكثر من 1% .. يلامس 70 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس 1%، بعد نحو ساعة من صدور قرار مجموعة أوبك بلس بالإبقاء على سياستها الإنتاجية.

وبعد صدور القرار مباشرة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% لكنها ما لبثت أن قلصت من خسائرها حتى تحولت إلى مكاسب جاوزت 1%.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.42%، إلى 69.89 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 0.5%، في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.75%، إلى 66.7 دولار للبرميل.

واتفقت مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، أوبك بلس، اليوم الخميس، على المضي قدماً في الزيادة المقررة في إنتاج النفط في يناير المقبل بقيمة 400 ألف برميل يوميا.

وقالت أوبك بلس إنها تبقي اجتماعها مفتوحاً لمتابعة تطورات الجائحة والقيام فورا بأي تعديلات ضرورية.

وبحسب وحدة الأبحاث الداخلية في منظمة أوبك من المتوقع ظهور فائض في أسواق النفط العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ويمكن أن يصل إلى 4.8 ملايين برميل يومياً وفق السيناريو الأسوأ لتطورات الطلب على النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله اليوم الخميس إن أساسيات سوق النفط مرنة رغم ظهور المتحور الجديد أوميكرون واللجوء إلى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية.

ورحب البيت الأبيض اليوم بقرار أوبك وحلفائها بزيادة إنتاج النفط، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإعادة النظر في قرارها بالسحب من احتياطيات الخام.