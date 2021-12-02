هكذا حققت مصر أعلى معدل نمو عالمي في تصدير الغاز

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مليون طن خلال الربع الثالث من 2021 وبمعدل نمو سنوي وصل إلى 900% والذي يعد الأعلى عالمياً.

وأشار إلى أن حجم صادرات مصر من محطة دمياط للإسالة بلغ 1.6 مليون منذ عودتها للعمل في فبراير من 2021 والتي يصل حجم الطاقة الاستيعابية لها حوالي 5 ملايين طن/السنة.

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وذكر أن الهند جاءت كأهم الدول المستقبلة لشحنات الغاز الطبيعي المسال من محطة دمياط بنحو 430 ألف طن، وفي المرتبة الثانية باكستان بنحو 380 ألف طن.

كان تقرير لمنظمة "أوابك"، كشف أن النمو الأكبر في حجم صادرات الدول العربية خلال الربع الثالث من عام 2021 جاء من مصر التي قامت بتصدير نحو مليون طن، مقابل نحو 0.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 900%.

وأوضح التقرير أن هذا النمو المستمر في حجم الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط خلال شهر فبراير الماضي والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 مليون طن / السنة، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع " إدكو" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن / السـنة.

وأشار إلى أن الربع الثالث من عام 2021 شهد تصدير نحو 0.6 مليون طن من مجمع دمياط ليصل إجمالي الصادرات من المجمع منذ معاودة تشغيله في فبراير 2021 إلى قرابة 1.6 مليون طن، والتي استهدفت عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والصين، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت .

ورجح التقرير أن تحقق مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2021 بعد استئناف نشاط التصدير بهذه الوتيرة العالية بفضل نمو الإنتاج المحلي بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفي مقدمتها حقل ظهر وحقل أتول.

وكانت المنظمة قد كشفت في تقرير أغسطس الماضي، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي بلغت نحو 1.4 مليون طن خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت أن هذا النمو في الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة فى دمياط، البالغ طاقته الإنتاجية نحو 5 مليون طن / السنة، بعد توقف دام لنحو 8 سنوات، وتصدير أول شحنة في شهر فبراير مطلع العام الجاري 2021، بجانب استمرار تشغيل مجمع " إدكو " الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن / السنة.

وأشارت إلى أن الربع الثاني من عام 2021 شهد تصدير نحو 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط بإجمالي 0.63 مليون طن، مقابل 5 شحنات تم تحميلها خلال الربع الأول من عام 2021 بإجمالي 0.3 مليون طن، ليصل إجمالي عدد الشحنات المحملة من مجمع دمياط منذ معاودة تشغيله إلى 12 شحنة بإجمالي 0.93 مليون طن منها 9 شحنات تم تصديرها إلى عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت، بواقع شحنة إلى كل منها.