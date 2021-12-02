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مصر تصدر الغاز الطبيعي المسال بكامل طاقتها بعد ارتفاع الأسعار

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محطة غاز مسال
محطة غاز مسال
اقتصاد مصر

مصر تصدر الغاز الطبيعي المسال بكامل طاقتها بعد ارتفاع الأسعار

عبر محطتين لإسالة الغاز

القاهرة - رويترز

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قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الخميس، إن مصر تصدر الغاز الطبيعي بكامل طاقتها التي تبلغ نحو 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا من محطتين لإسالة الغاز، مع سعيها للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف أن إنتاج الغاز الطبيعي المصري مستقر ويتراوح حاليا بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة يوميا.

وأشار الملا إلى أن من المتوقع تراجع الصادرات إلى مليار قدم مكعبة يوميا في أبريل/ نيسان بسبب تقلبات موسمية معتادة، مع ازدياد الاستهلاك المحلي بدخول الصيف.

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