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أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت يتجاوز 71 دولاراً للبرميل

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أسعار النفط
أسعار النفط

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت يتجاوز 71 دولاراً للبرميل

الخام الأميركي يرتفع إلى 67.8 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة بنحو 2%، وذلك بعد جلسة متذبذبة أمس عقب صدور قرار أوبك بلس بتثبيت زيادة إنتاج النفط عند 400 ألف برميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم بنسبة 1.93% لتصل إلى 71.05 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 2% ليصل إلى 67.84 دولار للبرميل.

وأمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 80 سنتا بما يعادل 1.2% إلى 69.67 دولار للبرميل بعد أن لامست مستوى منخفضا بلغ 65.72 دولار خلال اليوم، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93 سنتا أو 1.4% إلى 66.50 دولار للبرميل بعد نزوله إلى 62.43 دولار.

وقالت أوبك بلس إنها تبقي اجتماعها مفتوحاً لمتابعة تطورات الجائحة والقيام فورا بأي تعديلات ضرورية. وقررت أيضا أن يكون الاجتماع المقبل في الرابع من يناير المقبل.

وبحسب وحدة الأبحاث الداخلية في منظمة أوبك من المتوقع ظهور فائض في أسواق النفط العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ويمكن أن يصل إلى 4.8 مليون برميل يومياً وفق السيناريو الأسوأ لتطورات الطلب على النفط.

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