مصر تبحث مع لوك أويل الروسية زيادة حجم أعمالها

استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية دينيس روجاشيف، حيث تم بحث مشروعات الشركة فى مصر خاصة فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة فى ظل اهتمام قوى منها بالتوسع فى استثماراتها فى مصر.

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية الشراكة الممتدة مع الشركة الروسية منذ سنوات طويلة ودعم هذه العلاقات على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه التقى مع رئيس لوك أويل على هامش مؤتمر أديبك بالإمارات الشهر الماضى، وتم الاتفاق على ترتيب هذا اللقاء لبحث فرص الاستثمار الجديدة للشركة فى مصر، كما أكد على استعداد قطاع البترول لتوسيع آفاق التعاون فى مختلف مجالات الصناعة البترولية وأنه قد تم خلال اللقاء استعراض تطور أعمال الشركة الحالية فى مصر بمنطقتي امتيازها عش الملاحة ومليحة.

مادة اعلانية

ومن جانبه أكد دينيس أن لوك أويل تعمل فى مصر منذ أكثر من 20 عاماً ويبلغ حجم استثماراتها حوالى 600 مليون دولار، وحاليا تعمل فى منطقة عش الملاحة وأيضاً فى منطقة مليحة بالشراكة مع شركة إينى بمنطقة الصحراء الغربية.

وأكد أنه تم خلال اللقاء مناقشة آفاق ومجالات التعاون المستقبلي مع قطاع البترول وزيادة حجم أعمالها في مصر في ظل تمتع قطاع البترول بفرص استثمارية جاذبة خاصة أن الأرض المصرية غنية بالثروات البترولية، مشيرا إلى أن الشركة تتمتع بكافة الإمكانات الفنية والمالية والتكنولوجية للدخول في مشروعات أخرى والمشاركة والمنافسة بقوة في المزايدات التي يتم طرحها في مصر، مؤكداً أن شهية الشركة مفتوحة للعمل في مصر.